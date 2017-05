Deputado Prof. Rinaldo solicita reformas em escolas

Na sessão desta quinta-feira (05), o deputado Professor Rinaldo (PSDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, encaminhou três indicações pedindo reforma em escolas estaduais dos municípios de Aparecida do Taboado, Ivinhema e Paranhos.

Para o município de Aparecida do Taboado, o deputado pediu recursos para reforma e ampliação da Escola Estadual Ernesto Rodrigues, abrangendo o aumento do número de salas de aula, bem como da cozinha, além da reforma dos banheiros e demais reparos na parte estrutural da escola. De acordo com o vereador José Natan (PSB), a demanda por vagas na escola aumenta a cada ano e a atual estrutura física já não comporta a necessidade da cidade.

Em Ivinhema, a necessidade apontada pelo parlamentar para Escola Estadual Reynaldo Massi foi a reforma geral dos banheiros e instalações hidráulicas. Conforme o deputado, o pedido foi solicitado pelo vereador Professor Eduardo (PSDB), que afirmou que as instalações hidráulicas e os banheiros da escola encontram-se afetados pelo tempo, apresentando desgaste e necessitando da restauração.

Por fim, a solicitação feita para a Escola Estadual Professor Santiago Benites, do município de Paranhos, foi para reparos nas redes elétricas e hidráulicas, além de reforma na alvenaria e pintura nova. A indicação encaminhada ao Professor Rinaldo foi redigida pelo vereador Hélio Acosta (PSDB) e subscrita por mais cinco vereadores.

Professor Rinaldo ressaltou os investimentos feitos pelo Governo do Estado na área da educação, “o Governador Reinaldo Azambuja tem investido muito na educação, somos o Estado que melhor paga os professores no país. Além disso, estão sendo investidos cerca de R$ 70 milhões em obras de ampliação, reformas e construções de escolas por todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou.

