Deputado propõe comissão para acompanhar obras na BR-163

Em sessão desta quarta-feira (15) o deputado João Grandão solicitou a criação de uma Comissão Temporária para acompanhamento da execução da obra de duplicação da rodovia BR-163, trecho do território do estado do Mato Grosso do Sul.

O parlamentar destacou a importância das obras no que diz respeito ao desenvolvimento econômico regional e diminuição de acidentes, mas salientou que jamais podem ser deixadas de lado a questão social e a valorização do ser humano.

“O desenvolvimento não pode justificar a desestabilização daqueles que há muito tempo estão instalados às margens da rodovia e, em especial, as comunidades para as quais a rodovia é parte integrante de suas vidas, inclusive os comércios já estabelecidos”, explicou.

“É fato que diversas cidades do Mato Grosso do Sul estão tendo problemas de todas as ordens em face dessa duplicação, sendo assim entendemos que uma comissão de acompanhamento deve ser criada para que possamos contribuir no debate para a solução destes problemas”, acrescentou o parlamentar, se dirigindo ao presidente da Casa, o deputado Junior Mocchi.

Audiência Pública – No dia 6 de feveiro foi realizada uma reunião na Assembleia Legislativa para debater os impactos negativos da duplicação da rodovia BR-163 no trecho que compreende o município de Nova Alvorada do Sul. A reunião foi reivindicada por empresários da cidade ao deputado João Grandão, que convidou os demais deputados e entidades envolvidas na obra para discutir um reordenamento no projeto atual de forma a não afetar o comércio local.

Além dos parlamentares e empresários da região, representantes da CCR MS Via, concessionária responsável pela obra, e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) estiveram presentes.

Como principal encaminhamento ficou definida a realização de uma audiência pública, na próxima sexta-feira (17), na Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul, que contará com a participação dos cidadãos, empresários e todos os demais interessados.

