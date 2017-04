Deputado Renato Câmara pede regularização de repasses para hospital de Glória de Dourados

deputado estadual Renato Câmara (PMDB) solicitou esta semana ao governador Reinaldo Azambuja e à Secretaria de Estado de Saúde que regularizem com urgência os repasses para o Hospital e Maternidade Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória, em Glória de Dourados.

Na mesma solicitação o deputado pede o reajuste do valor mensal repassado pelo Estado ao hospital. Fundado em 1969 o Mãe Pobre Nossa Senhora da Glória é o único centro de atendimento médico/hospitalar do município. “O atraso nos repasses prejudica o atendimento à população e dificulta o pagamento dos servidores”, explica.

Ainda atendendo Glória de Dourados, Renato indicou à Secretaria de Estado de Infraestrutura a abertura do travessão da 4ª Linha, do Km 5 para a 3ª Linha. O pedido atende encaminhamento da Câmara Municipal, especialmente do vereador Carmo Felismino da Silva. “É uma via que facilitará o deslocamento das pessoas e o escoamento da produção, encurtando caminho e reduzindo custos e tempo”, ressalta.

Educação

Para melhorar a segurança na Escola Estadual Jan Antonin Bata, de Batayporã, Renato pediu ao Governo do Estado, especialmente à Secretaria de Estado de educação, a destinação de recursos para a aquisição de câmeras de filmagem e monitoramento. “Essa escola vem sendo alvo de furtos e vandalismo e o monitoramento é fundamental para inibir essas práticas”, afirma. A solicitação também atende a encaminhamento da Câmara Municipal de Batayporã, em especial dos vereadores Máximo Jeleznhk, Cícero Humberto Leite e Maurício Ribeiro.

Juti

Para o município de Juti Renato apresentou dois encaminhamentos importantes. Já está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a ‘Festa da Padroeira Santa Luzia’.

Esta festa é comemorada há muitos anos no dia 13 de dezembro, desde que foi fundada a Vila Santa Luzia, nome da localidade antes de se tornar município. O primeiro morador foi Sergio Maciel, que chegou ao local em 13 de dezembro, data em que se comemora o Dia de Santa Luzia, a padroeira da cidade.

Outro solicitação importante foi encaminhada da diretora da empresa de telefonia Oi, solicitando melhoria na qualidade da conexão de dados móveis e Internet banda larga em Juti. A solicitação atende pedido em especial do vereador Wellington Henrique Rocha de Lima. “Entendo que a Internet é essencial na vida das pessoas e por isso estou cobrando providências da Oi para melhorar o sinal em Juti”, esclarece o deputado.

