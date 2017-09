Deputado se reúne com diretoria de hospital de Três Lagoas e confirma entrega de R$ 80 mil em emenda

Encontro ocorreu nesta segunda, com presença da senadora Simone Tebet

O deputado estadual Eduardo Rocha esteve reunido, na tarde de ontem (25), com o diretor administrativo no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas, Marco Antonio Calderon, e confirmou a entrega de R$ 80 mil em emenda para a instituição.

A entrega irá ocorrer na próxima sexta-feira (29), para ser utilizado na compra de equipamentos para o hospital. A reunião ocorreu com a presença da senadora Simone Tebet, também do PMDB e gerentes da instituição.

De acordo com Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, o encontro serviu ainda para que a diretoria do hospital relatasse, tanto para o deputado, quanto para a senadora, a situação do local e suas necessidades. Dessa forma, foi feito outros pedidos de destinação de emendas, o que ficou de ser analisado a possibilidade.

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul, segue finalizando o pagamento das emendas do ano de 2016 e segundo o próprio chefe do executivo estadual, governador Reinaldo Azambuja, no próximo mês, outubro, ele deve divulgar o calendário de abertura do processo para 2017.

Crédito: Assessoria

