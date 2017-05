Deputado Zeca do PT e presidente da Funai discutem manutenção da CTL de Nioaque

O deputado federal Zeca do PT se reuniu ontem (30), com presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), general Franklinberg de Freitas para tratar da manutenção da Coordenação Técnica Loal (CTL) do município de Nioaque, que está ameaçada de fechamento.

Já há algum tempo o deputado tem lutado para que a CTL não seja fechada, discutindo com presidentes anteriores ao general a manutenção da coordenação para não prejudicar as famílias indígenas da região. Em março foi publicado a eliminação de cargos e o remanejamentos dos funcionários da unidade, o que inviabilizaria a manutenção da unidade.

Em abril, Zeca esteve em audiência com a chefe de gabinete da Funai, Dra Cristine Menezes em que conseguiu que fosse reavaliada a decisão do fechamento dentre as prioridades da instituição para a decisão definitiva.

“Expliquei ao novo presidente da Funai a necessidade de retomar a discussão da manutenção da CTL de Nioaque, que está fechada por decisão do governo de fechar 50% das CTLs do país. Mostrei a ele que Nioaque atende sete mil índios. É sem duvida alguma é importante manter essa coordenação aberta para ajudar aquela comunidades indígenas da região”, avaliou o parlamentar.

Também foi discutida a liberação dos recursos das emendas parlamentares para o programa para agricultura familiar indígena.

” Necessitamos da liberação emenda parlamentar de 2016 de R$ 1 milhão de reais para pagamento das sementes, ferramentas e tratores que já foram adquiridas e entregues, e que já está permitindo as comunidades indígenas de várias regiões do Estado a produzirem para subsistência. O presidente se comprometeu de agilizar junto a Casa Civil esse pagamento”, comentou Zeca.

Comentários