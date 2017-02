Deputados dispostos a ajudar o Governo

Sem conhecer a proposta de reforma administrativa e muito menos a PEC do Teto dos Gastos já defendem as medidas do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para não deixar o “Estado cair no buraco”.

Em conversas informais com Azambuja e Eduardo Riedel, os deputados foram alertados sobre os sinais de turbulências nas finanças de Mato Grosso do Sul.

Na Assembleia os rumores são sobre as mudanças em discussão na Governadoria. Reinado Modesto advertiu “A responsabilidade está nas mãos dos parlamentares”. E ressaltou “Temos que ter muita responsabilidade, porque uma atitude hoje vai refletir lá na frente”.

