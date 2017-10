Descoberto pela Policia Federal plano para resgatar o traficante ‘Pavão’

De acordo com a publicação do ABC Color a Policia Federal descobriu por meio de investigação um plano do PCC para resgatar o traficante Jarvis Chimenes, vulgo Pavão. O alerta foi feito as autoridades paraguaias.

O resgaste seria feito quando Pavão fosse escoltado até o Brasil. As informações vieram por meio de comunicações telefônicas rastreadas que revelaram um plano do PCC para o resgate do narcotraficante.

Pavão é condenado a oito anos de prisão no Paraguai pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação ao crime. Após o prozo final da prisão o traficante será extraditado ao Brasil.

