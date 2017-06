Descontrolado, policial aposentado invade hospital e agride funcionários

Um policial aposentado de 60 anos ao tentar visitar o neto de 18 anos que está internado na Santa Casa da Capital, acabou invadindo o local e agredindo o recepcionista e além de ameaçar de morte um funcionário.

O episódio ocorreu por volta das 18 horas de ontem (20). O policial aposentado entrou por uma área não autorizada e na sequência começou a cria confusão pois não consegui visitar o neto que está internado após ser esfaqueado.

Ao ser proibido de entrar o policial aposentado agrediu a socos o recepcionista do hospital e também agrediu uma enfermeira com apertões nos braços. Na delegacia o funcionário afirmou que o autor estava visivelmente embriagado e logo após as agressões foi embora.

Mas, antes de ir embora ele teria ameaçado de morte o funcionário afirmando que voltaria armado. Em 2007, o policial foi esfaqueado na cidade de Anastácio quando estava em uma lanchonete e teria discutido com um homem no local.

Contudo a filha policial é extensa do policial aposentado. Pois em 2012, o policial foi preso em decorrência de um mandado de prisão preventiva por ameaçar a esposa e a filha. E em 2013 foi condenado há 4 anos e 5 meses no regime semiaberto por uma tentativa de homicídio, em Campo Grande. Em 2015, depois de laudos periciais que constataram uma ‘grave perturbação da saúde’, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri substituiu a pena no regime do semiaberto por ‘medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial por tempo indeterminado’.

Para manter a liberdade, o policial aposentado precisa cumprir algumas determinações, como comparecer bimestralmente ao Patronato Penitenciário, para comunicar e comprovar ao juízo a regularidade do tratamento, residência fixa e os documentos pertinentes, não sair de Campo Grande sem aviso prévio, não sair de casa após às 20 horas, não se ‘apresentar embriagado em local público’ e não praticar ‘fato definido como crime doloso’.

Comentários