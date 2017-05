Detentas fazem motim no Presídio Feminino da Capital

Na manhã de hoje (03/05) agentes penitenciários realizaram uma vistoria no Presídio Feminino de Campo Grande, o Estabelecimento Penal Irmã Irma Zorzi. O Batalhão de Choque acompanhou a ação e precisou interver e seis detentas foram encaminhadas para a delegacia, por desobediência e tentativa de iniciar motim.

De acordo com a polícia, a vistoria ocorreu normalmente durante o período da manhã, mas após a ação, detentas abriram as trancas da cela e tomaram o corredor, incitando outras presas a começarem um motim. Elas teriam ficado irritadas com as apreensões durante a operação e chegaram a depredar as instalações do presídio.

As presas depredaram as instalações do presídio e tentaram estourar outros cadeados para que outras internas saíssem das celas. Os policiais do Choque foram solicitados pelos agentes e foram até o corredor, onde estavam várias internas, de acordo com o BO.

Neste momento as detentas começaram a agressão aos policiais com uso de pedaços de ferro que chegou a ser apreendido na ação. Para intervir o motim das presas foram usados balas de borracha. As que deram iniciado ao motim foram levadas para a 2ª Delegacia de Polícia Civil.

Foram autuadas Daynatan Iully da Silva Pereira, de 26 anos, Jaqueline Teixeira Barbosa, de 31 anos, Andreia Thaís Moras, de 27 anos e Vanessa Gonçalves Dias, de 30 anos.

Durante a vistoria, duas detentas foram conduzidas para a delegacia por desobediência. Elas foram identificadas como Jaqueline de Jesus Damazio e Larissa Cristina Oliveira Cândido.

Os casos foram registrados como dano ao patrimônio público, resistência, desobediência e motim de presos.

