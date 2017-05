Detento é encontrado morto dentro da Máxima

Manoel Gamarra, 32 anos detento da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande foi encontrado morto no fim da manhã de hoje (5).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 8h30, cerca de 460 presos foram liberados para o banho de sol.

De acordo com os agentes penitenciários, minutos antes do encerramento do banho de sol, por volta de 11h20, vários presos se reuniram na quadra e ecoaram gritos de ordem da facção criminosa PCC, sendo “um por todos e todos por um”, “Se Deus é por nós quem será contra nós” e por fim, repetiram por diversas vezes a sigla PCC.

OS detentos foram recolhidos as suas respectivas celas as 11h30 e durante o fechamento das celas Gamarra foi encontrado morto no saguão superior da Ala B, pendurado por uma corda que envolvia o pescoço e estava amarrada no teto.

Geraldo Marim, delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil e a Equipe da Perícia foram ao local e investigam o caso como morte a esclarecer.

