O detento Odhiones Felix Berto, de 22 anos do Presídio do Semiaberto de Dourados/MS foi encontrado enforcado dentro da cela. Ele foi encontrado com uma camiseta enrolada no pescoço.

Odhiones cumpria pena por tráfico de drogas e receptação. E também esteve preso no presídio da cidade de Nova Andradina.

Ainda não se tem informações sobre a real causa da morte.

Informações de acordo com a publicação do Jornal da Nova.

Comentários