Detentos são flagrados tentando fugir de presídio na Capital

Na madrugada de hoje (6) foram flagrados onze presos tentando fugir do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira de Regime Semiaberto, na rodovia MS-455, na região sul de Campo Grande.

De acordo com informações policiais por volta das 3h45 os agentes ouviram barulhos dos presos quebrando as grades com barras de ferro que os mesmo arrancaram da cela.

Os agentes penitenciários capturam um homem de 38 anos em cima do telhado próximo a área externa do presídio. Ele é apontado como o líder do grupo. Foi levado a delegacia para poder ser ouvido.

Informações dos agentes o detento foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima há um mês e se encontrava num período de quarentena. Ou seja não podia sair de dia para trabalhar. O mesmo cumpre pena por assalto.

