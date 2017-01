Detido motorista que portava dispositivo anti-radar que evita multas

Dispositivo anti-radar foi apreendido com motorista em uma caminhonete Hilux, durante fiscalização de Policiais Rodoviários Federais (PRF), na BR-163 em Coxim. . O flagrante aconteceu na noite de segunda-feira (19), mas informações foram divulgadas ontem.

Durante uma abordagem de Rotina da PRF uma caminhonete com placas de Porto Velho, Rondônia conduzida por um homem de 59 anos, foi encontrado o equipamento instalado nos pára-brisas da Hilux.

Ao ser interrogado pela PRF o condutor informou que adquiriu o dispositivo em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, por R$900. Sem documentos de importação o equipamento foi apreendido e encaminhado à Receita Federal de Campo Grande.

O condutor do veículo foi autuado e multado em R$ 293,47 por conduzir veículo anti-radar e responderá na justiça por descaminho.

O equipamento antirradar burla as leis e é proibido, de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sob pena de multa e apreensão do veículo. Além disso, é considerada infração gravíssima.

