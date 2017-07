Devido a pane no sistema Detran fica fora do ar

Uma pane no sistema de energia da Superintendência de Gestão da Informação prejudicou o funcionamento de todos os órgãos públicos do governo de Mato Grosso do Sul fora do ar hoje (13), incluindo os serviços do Detran.

Quem precisou de atendimento no Detran encontrou as agências vazias e cartazes avisando o defeito no sistema. Nas delegacias de polícia civil, os boletins de ocorrências não estão sendo lançados ao SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional), além do sistema da Polícia Militar. A emissão de carteira de identidade, entre outros serviços também estão suspensos temporariamente.

O problema começou nesta manhã, segundo o próprio governo, e ainda não há previsão de quando os serviços serão restabelecidos.

