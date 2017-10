Dharleng Campos trabalha para sancionar projeto que acaba com o caos na saúde

A vereadora Dharleng Campos apresentou na Câmara Municipal de Campo Grande, o projeto de lei nº 8501, que prevê a criação de Equipes Médicas Móveis, chamada de Unidade Móvel em Saúde, ligada a Coordenadoria de Urgência, que por sua vez é ligada a Secretaria Municipal de Saúde.

O projeto de lei foi aprovado pelos vereadores e seguiu para o prefeito Marquinhos Trad sancionar e publicar no Diário Oficial. Porém, nesta segunda-feira (2/10), o Diário Oficial trouxe a publicação onde o prefeito vetou o projeto, ou seja, disse não a implantação do serviço em Campo Grande.

O veto do prefeito vai na contramão das necessidades da saúde pública de Campo Grande. Por diversas vezes, os vereadores já presenciaram uma superlotação nos postos de saúde, UPAs, entre outros centros de saúde. E os problemas não são apenas com atendimento médico, mas também como falta de medicamentos, problemas com exames, entre outros.

Projeto já foi testado e deu certo

O projeto, em um formato piloto, foi colocado em funcionamento na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal e, de acordo com os gestores e a população, teve aceitação positiva, desafogando as filas nos postos de saúde. Com o sucesso do projeto na gestão anterior, a vereadora Dharleng Campos aprimorou os detalhes desse atendimento por meio da equipe móvel e mobilizou toda a equipe técnica do seu gabinete para pesquisar, embasar e formatar a Equipe Móvel em um projeto de lei. O gabinete da vereadora já recebeu denúncias de que o prefeito vetou o projeto porque ele foi desenvolvido e teve sucesso na gestão do ex-prefeito Alcides Bernal.

Diante das denúncias e reclamações de lideranças comunitárias, a vereadora Dharleng acredita que “não é possível que a população seja prejudicada por atritos políticos entre o ex e o atual prefeito, mas também não entendo o posicionamento do prefeito em vetar o projeto”, disse a parlamentar.

A vereadora ainda se diz revoltada com essa postura do prefeito. “Quando assumi como vereadora, fiz um compromisso de trabalhar pelo bem da população. Parece óbvio isso, mas é preciso dizer, porque quando vejo uma atitude dessa do prefeito em vetar um projeto que beneficiará a população, as vezes penso onde vamos parar desse jeito”, desabafa a parlamentar que afirmou não se calar diante da negativa do prefeito e já está trabalhando para conversar com os vereadores para derrubar o veto do prefeito.

Dharleng Campos finaliza dizendo que “ou o prefeito assume que está ao lado dos vereadores trabalhando juntos pela população, ou os vereadores terão que se posicionar. Porque não é triste de imaginar que algum vereador ficará contra esse projeto que atende a população. Quando o prefeito diz não ao projeto que garante as unidades móveis em saúde para melhorar a saúde pública, ele está dizendo não à população. E se algum vereador seguir com a mesma linha de pensamento do prefeito, estará também este dizendo não à população, ou seja, indo na contramão do que a população precisa”, finaliza a vereadora.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa da Vereadora

