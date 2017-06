Dia do Povo Nordestino pode ser instituído no calendário de comemorações do MS

Como forma de homenagear o povo nordestino que vive em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) apresentou terça-feira (27) um projeto de lei que institui o “Dia da Comunidade Nordestina no Estado do MS”. Pela proposta, a data deverá ser incluída no Calendário Cívico e Cultural do Estado a ser comemorado, anualmente, no dia 13 de junho.

O autor da proposta ressaltou a importância da comunidade nordestina para o desenvolvimento do Estado. “Temos a presença marcante desses migrantes em vários municípios de Mato Grosso do Sul, especialmente em Dourados e Coxim, onde a influência de sua cultura é forte na constituição da cidade, com elementos em locais de memória como a Praça dos Nordestinos e o Centro de Tradições Nordestinas Padre Cícero, além da música e a culinária são referenciadas em feiras livres e eventos promovidos pelo Centro de Tradições”, explicou o parlamentar.

Amarildo Cruz lembrou ainda as festas juninas, tradição muito forte no Nordeste Brasileiro. “Embora as festas juninas sejam comemoradas em todas as regiões do País, é no Nordeste que elas ganham expressividade. No mês de junho, os cristãos católicos comemoram e homenageiam três santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Os nordestinos, de modo particular os sertanejos, aproveitam para agradecer aos santos pela chuva que cai nesse período, amenizando o sofrimento do homem do campo. Sendo assim, considero justo, um dia para homenagear esse povo”, pontuou.

Comenda “Asa Branca”

O deputado Amarildo Cruz apresentou também, um projeto de resolução que cria na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na mesma data, dia 13 de junho, a Comenda “Asa Branca” para homenagear pessoas nascidas no Nordeste do Brasil.

“A Comenda “Asa Branca” será entregue às pessoas nascidas na região do Nordeste Brasileiro, que tenham contribuído ou contribuem para o desenvolvimento em qualquer setor da sociedade regional”, falou.

