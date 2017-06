Diante de denúncias de corrupção na Sefaz-MS, Márcio Monteiro depõe a Marcos Alex

Marcio Monteiro, deputado federal licenciado e titular da Sefaz e presidente do diretório regional do PSDB, foi ouvido na manhã de hoje (02) por Marcos Alex Vera de Oliveira, promotor de justiça e ex-coordenador do Gaeco.

Monteiro está sendo investigado por supostamente conceder incentivos fiscais a empresas que no âmbito da legislação e ilegal e isto consequentemente confira crime de improbidade administrativa. Wesley Batista, dono da JBS o acusou de fornecer notas fiscais frias no suposto esquema de pagamento de propina em troca de benefícios fiscais.

O depoimento do tucano estava marcado para as 8hs da manhã de hoje. A investigação diz respeito à concessão de benefícios fiscais à empresa Gama Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda, com sede em Dourados, de propriedade do produtor e empresário douradense Gilmar Toniolli.

A empresa Gama teria sido beneficiada pela Sefaz com isenção tributária e privilégios no regime especial com vistas à exportação de grãos. O que prejudicaria a concorrência no setor no Estado, já que a empresa poderia comercializar com mercado exterior sem ter que pagar taxas como o Fundersul, e sem obrigatoriedade de destinar a operações tributadas quantidade de mercadorias equivalente àquela exportada ou remetida para o fim específico de exportação.

Comentários