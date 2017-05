Diárias pagas a vereadores serão discutidos pelos Deputados e TCE

Após receber reclamações de vereadores do Estado sobre a dificuldade de comprovar o exercício das funções envolvendo o pagamento de diárias, os deputados estaduais Paulo Corrêa (PR), Mara Caseiro (PSDB) e Lídio Lopes (PEN), acompanhados por membros da União das Câmaras de Vereadores, se reuniram nesta quarta-feira (31/05) com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Waldir Neves, para tentar resolver o impasse.

Presente na reunião, o presidente a UCVMS, vereador Jeovani Vieira, de Jateí, explicou que grande parte dos parlamentares municipais vem enfrentando problemas para receber as diárias. Segundo ele, um dos motivos é que a corte fiscal não aceita as declarações emitidas pelos deputados estaduais, Secretarias Estaduais e até mesmo pela governadoria, atestando a visita de tais parlamentares a estes locais.

Outros vereadores que participaram da reunião disseram ainda que até certificados de participação em seminários tem sido rejeitados.

Em resposta, Waldir Neves explicou que o Tribunal tem trabalhado em parceria com os parlamentares e que as declarações emitidas pelos gabinetes valem sim como comprovantes, mas que para outras atividades é necessário uma normatização. “Eu sugiro para o Legislativo Estadual formular uma lei que regulamente a comprovação das diárias e demais situações que envolvem o exercício das funções do vereador fora do município”, disse.

Já o deputado estadual Paulo Correa afirmou que é fundamental o auxílio técnico do TCE. “O próximo passo é se reunir com a União das Câmaras de vereadores e normatizar como vão funcionar as diárias, por exemplo, e definir como podem ser comprovadas as demais ações”.

O presidente da União das Câmaras e os presidentes de Câmaras presentes na reunião aceitaram as sugestões, que agora serão passadas para os vereadores de todas as cidades.

Comentários