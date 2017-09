Difusora-FM dispara na audiência fazendo uma FM companheira e distante do americanismo que toma conta das outras

A fórmula aplicada na DIFUSORA-FM 101.9 já virou modelo para as demais emissoras que estão migrando das Ondas Médias para a Frequência Modulada.

Inacreditavelmente o modelo de rádio implantado fugiu de tudo aquilo que existia, mas que não convencia o grande público: o rádio americanizado.

Nele os locutores falam rápido, ignoram os ouvintes, e as emissoras estão voltadas para explorar financeiramente as ondas. “Isso gerou uma espécie de abandono” diz o Jor. B. de Paula Filho tentando explicar o sucesso que a FM-101.9 está alcançando.

“Atribuo o desinteresse ao rádio porque o rádio que estavam fazendo abandonou os ouvintes”, diz o jornalista, ao explicar a desimportância das FMs dadas aos ouvintes, direcionando-os para mecanismos automáticos aonde o ouvinte se transforma num número.

de Paula diz que “A Difusora-FM entrou no mercado sem copiar ninguém e fazendo o estilo que já vinha garantindo à emissora 7 entre 10 rádio ligados”. Assinala que “Aqui o ouvinte é nosso maior patrão, por isso tudo o que fazemos é voltado para atender ao máximo tudo aquilo que se espera de um rádio amigo, companheiro, alegre, divertido, informativo e voltado para os modões”.

MUDANÇAS RADICAIS

As concorrentes da Difusora-FM 101.9 começaram se mexer. Muitas que não admitiam tocar “modões” já abriram suas programações. Outras mudaram seus melhores locutores de horário, na tentativa de continuar brigando pela audiência.

A fórmula de rádio aplicada pela FM-101.9 demonstra que as emissoras de Ondas Médias fazia um rádio taão bom, que nem o tempo conseguiu fazê-las desaparecer, ainda que a despeito da nova tecnologia do rádio, da qual a Difusora-FM possui as melhores existentes atualmente no mundo.

GOSTO DO CLIENTE

A emissora selecionou atitudes radiofônicas capazes de levá-la ao encontro da identificação com os ouvintes. A transmissão da poderosa Novena direto do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às quartas-feiras, das 15 às 15:40h, movimenta um público fixo estimado em 25 mil domicílios.

As coberturas “ao vivo” direto da Câmara Municipal, Prefeitura de Campo Grande. Assembléia Legislativa e outros importantes órgãos públicos, dentre eles o TJMS, informam de modo rápido acontecimentos, vez que o rádio segue a fórmula de vigilar pela população, fazendo a ponte povo-autoridades.

Da Central de Jornalismo da revista BOCA DO POVO uma vigília constante nos acontecimentos informa com a rapidez que apenas o rádio permite, tudo aquilo que está acontecendo na cidade, no país e no mundo.

COMO UMA NAVE

A Difusora-FM 101.9 tem direcionado e aperfeiçoado seus locutores para que sejam eles o mais próximo possível dos ouvintes onde que que eles estejam.

Isso tem criado uma cumplicidade que não existia na audiência das FMs, onde os ouvintes estavam acostumados de, na entrada de comerciais, zapear o rádio em busca de músicas.

A sonoplastia da emissora parece a ponte de comando de uma nave espacial. Além da tecnologia embarcada, botões, luzes, chaves e botões indicam um funcionamento impecável e a mais absoluta fidelidade ao som que está sendo emitido.

A emissora mantém de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã o programa BOCA DO POVO comandado pelo Jor. B. de Paula Filho. Uma equipe prepara o programa onde participam: JB Vianna, Luiz Carlos Grillo, Guilherme Filho (Analista Político) sob o comando bem humorado de B. de Paula Filho. O direcionamento é notícias rápidas, entrevistas breves, brincadeiras deliciosas que deixam os ouvintes com o gostinho de “quero mais” à cada final de programa, cuja finalização é feita com palavras de carinho e esperança do Presbítero Jericó Vieira de Matos.

A equipe de locução está apoiada nas versatilidades de: Miltinho Vianna (Caubói do Rádio); Osmar “Bisurdo” Soares; Alex de Lina. à noite começa quente com ……………., a madrugada com …….. e a manhã começa às 4 com a simpatia do Osvaldão que acorda a cidade com muita música e hora certa.

No esporte duas equipes fazem transmissões dos grandes jogos do Brasileirão e outros, sem desprezar os resultados do trôpego Campeonato Estadual. O foco tem sido mantido nos grandes times com as narrações de Elson Pinheiro (Canhão do Rádio ) e Arthur Mário.

INOVAÇÕES

A Difusora-FM 101.9 está preparada para inovações que serão incorporadas em breve na sua programação. Para se ter idéia da criatividade da equipe o Ver. Chiquinho Telles conseguiu 35 mil WhatsApp na promoção “Geladeira cheia”. Outras grandes promoções irão acontecer, todas voltadas para proporcionar ao povo: alegria, informações, modões e outros benefícios que apenas um bom amigo e companheiro como a FM-101.9 sabe fazer, fruto de uma experiência de 78 anos da prática de um bom rádio.

Sintonizem.

Comentários