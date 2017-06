DIFUSORA MIGRA PARA FM

Após 78 anos de atividades radiofônicas emissora muda para as ondas de Frequência Modulada e já faz sucesso na sintonia 101.9MGz

“E fez-se o silêncio…abrindo o vácuo…caiu a noite e o silêncio persistiu. Veio a manhã seguinte sem que nada acontecesse no éter, até que quem dormiu renasceu para novas décadas de trabalho e serviço. Esses serão os objetivos da DIFUSORA-FM 101.9MGz”, disse o Jor. B. de Paula Filho.

A migração AM/FM acontece, deixando um legado imperdível: histórias que não poderão ser esquecidas. E como a vida é feita de metas, sabedores que não se pode deixar apagar a história, eis que fortaleceu a ideia do MUSEU DO RÁDIO a fim de não deixar que tão bela história se perca com o passar dos anos, assim como muita coisa já está sendo apagada pela ação do tempo.

A DIFUSORA-FM (101.9MGz) continuará com a marca “Pantanal”, patenteada para denominação de emissora, o que significa que “nenhuma outra rádio poderá utilizá-la, a menos com a nossa autorização”.

A FM nasce com a mesma característica radiofônica da DIFUSORA Ondas Médias, incorporando-se recursos da mais alta tecnologia, e som de ‘CD’, além do alcance meticulosamente planejado para 250 quilômetros de “raio” o que significa que será possível sintonizá-la em 80% do Estado de Mato Grosso do Sul.

Outro detalhe importante dessa engenharia de propagação: Não se admitiu “manchas” sobre a Capital, o que poderia significar que a emissora propagasse para algum dos pontos que dividem a cidade “mais que para outros”. Não haverá os chamados “pontos vazios” o que dará aos ouvintes de FM: qualidade de som, propagação e potência que permitirá ouvir a FM onde quer que o ouvinte esteja, sem qualquer interferência.

O moderníssimo transmissor está apoiado com outros equipamentos que permitirão acelerar as ondas emitidas. São as modernas “vitaminas” que se dá às transmissões, expandindo-as e acelerando-as para que superem obstáculos.

Todos os equipamentos ficarão num container hermeticamente fechado e refrigerado a 19 graus centígrados com modernos aparelhos “invert” que proporcionam um gasto 40% menos que qualquer outro no setor de refrigeração.

Os microfones, mesa de som, computadores com moderníssimos programas são equipamentos de última geração. Uma central inteligente de apoio cibernético proporciona armazenamento de dados em altíssima velocidade com prodigiosa “memória” a fim de dar integração e celeridade no atendimento ou nas questões técnicas da emissora.

Ele e o Publicitário Robson Gatti desligaram o transmissor Digitec de 5 mil Watts. Depois se abraçaram e andaram cabisbaixos até o carro sem que ninguém dissesse nada um ao outro. No caminho, passado o impacto da mudança que se avizinhava, o silêncio permaneceu como se não conseguissem traduzir a mudança tecnológica que encerrou 78 anos de atividades radiofônicas nas Ondas Médias.Foi assim os últimos momentos da Rádio DIFUSORA PANTANAL DIGITAL (AM-1240KHz), que deixou uma história narrada por muitos que passaram pelas suas ondas, levando alegria, diversão, informações e fazendo um rádio abrasileirado dentro dos mais rigorosos padrões do rádio profissional.