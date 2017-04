DILEMAS DO MAGISTRADO CONTEMPORÂNEO” É TEMA DE CURSO NO TRF3

Evento será realizado, no período de 09 de maio a 13 de junho, na Escola de Magistrado da Justiça Federal de SP e MS

A Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região (Emag) realiza entre os dias 9 de maio e 13 de junho, sempre às terças-feiras, na capital paulista, o curso “Os dilemas do magistrado contemporâneo: o problema da razão, a questão dos afetos, a importância da ética e o desafio da responsabilidade irrecusável para com o outro”.

O evento é destinado a magistrados, servidores e público em geral. As palestras acontecem no auditório da Emag, localizado na Avenida Paulista, 1.913, 3º andar, das 9h às 12h15. Para quem está fora da cidade de São Paulo, as aulas vão ter transmissão por videoconferência para as subseções da 3ª Região (estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul).

As aulas acontecem das 9h às 12h30 e carga horária é de 25 horas para magistrados e 15 horas para servidores e público em geral (presencial ou por videoconferência).

O evento conta com a coordenação e tutoria da juíza federal Márcia Hoffman do Amaral e Silva Turri. A direção da escola é do desembargador federal Carlos Muta.

