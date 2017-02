DIREITO DO CONSUMIDOR: Energisa nega perícia em medidor para advogado do Inmetro

Ação nº 0806867-68.2016.8.12.0110 de indenização por ‘danos morais’ e materiais em face de Energisa Mato Grosso do Sul, concessionária de serviço público de energia elétrica.

Um Advogado do INMETRO denunciou à justiça que a Energisa S/A “negou” periciar um medidor instalado na residência do causídico, motivo pelo qual ele recorreu à Justiça ajuizando a ação nº0806867-68.2016.8.12.0110, onde pediu indenização por fato ocorrido entre os dias 04 e 06 de janeiro.

O medidor instalado na sua residência apresentou “estouros”, ocasionando o desligamento do disjuntor e consequentemente quedas de energia, contrário à versão da concessionária de que a oscilação teria ocorrido por problemas internos na casa.

O advogado entrou em contato com a Energisa (Prot. nº19315349) onde a atendente por nome Carolina encaminhou técnicos para uma verificação “in loco”.

A demora no atendimento e o aconselhamento técnico levou-o à trocar toda a fiação de entrada da residência. Como o defeito persistiu e os técnicos foram chamados novamente, aconselhando a mudar a fiação do padrão.

No dia 11 de janeiro o problema voltou a ocorrer, e numa vistoria no interior do imóvel ficou constatado que o defeito estava no medidor, que é de responsabilidade da Energisa. Mesmo com todos os equipamentos da casa desligados, o padrão continuava a produzir estouros.

Finalmente, depois de muitas ‘idas e vindas’ o problema foi solucionado, só que, devido às bruscas quedas de tensão, equipamentos da residência foram avariados, constatando que o prejuízo causado ao consumidor foi de R$ 10.829,80 (dez mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

Assim, uma vez comprovados os danos, o defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica (oscilação com sobrecarga) e o nexo de causalidade entre um e outro, configurou o dever da concessionária reparar os prejuízos ocasionados.

Em razão disso o magistrado da 10ª Vara do Juizado Especial Central, julgou parcialmente procedente a ação condenatória à Energisa, obrigando-a à ressarcir os danos.

A Energisa recorreu da condenação contrariando os laudos apostados na ação, tendo o caso sido remetido ao TJMS onde aconteceu o inusitado: A concessionária derrubou a sentença condenatória de 1ª Instância.

Comentários