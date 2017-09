Parajara Moraes Alves Júnior, diretor de administração interna do TCE-MS esteve na manhã de hoje (11) a sede do Gaeco. Parajara prestou depoimento em decorrência da investigação do Gaeco em relação a operação deflagrada Operação antivírus.

O Advogado de Parajara informou que o processo é sigiloso e apenas confirmou a imprensa busca e apreensão de documentos no gabinete do diretor de administração do TCE-MS.

Comentários