Diretor de Penitenciaria é ameaçado por suposta facção criminosa

O diretor do presídio da Máxima Paulo da Silva Godoy foi ameaçado na noite de ontem (14) com um recado deixado escrito na calçada da sua residência. Os dizeres ‘Paulo PCC Cuidado’ foram escritos supostamente por membros de uma facção criminosa.

A mensagem foi encontrada pelo diretor por volta das 22 horas de ontem (14).

Hoje (15) será feito uma reunião no presidio com os servidores.

De acordo com André Luiz Santiago, presidente do Sinsap os servidores terão apoio total do sindicado e estudam uma proposta de suspender as visitas e a cantina neste fim de semana.

