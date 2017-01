Discussão sobre a Reforma do ensino Médio deverá ser retomada pelo Senado

Senado deve abrir a reforma do ensino médio no início deste ano. Esta tramitando em regime de urgência, a Medida Provisória (MP) 746/2016 que tranca a pauta de votações no plenário caso seja apreciada. Os senadores tem um mês para deliberar sobre a Medida Provisória 746/2016, após o retorno do recesso parlamentar. A medida provisória perderá a validade caso não seja aprovada até o dia 2 de março.

As alterações que constam na Medida Provisória estão a ampliação da jornada escolar das atuais quatro horas obrigatórias por dia para sete horas, progressivamente. Em relação ao currículo escolar, a medida estabelece que parte do ensino médio esteja voltada para os conteúdos que serão definidos na Base Nacional Comum Curricular. Que está atualmente em discussão no Ministério da Educação, e parte para itinerários formativos, que serão escolhidos pelos estudantes.

Medida Provisória estabelece cinco itinerários: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Com a flexibilização, apenas português e matemática serão obrigatórios nos três anos do ensino médio. A MP sofre resistência no país por parte de professores e estudantes, que promovem atos, greves e ocupações em diversos estados.

Contudo há três projetos polêmicos abuso de autoridade, jogo de azar e reforma política ficam pendentes de votação na última sessão deliberativa de 2016 e iniciam o ano tramitando na comissão de constituição, justiça e cidadania (CCJ).

Comentários