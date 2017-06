DISPARO ACIDENTAL: Polícia vai investigar acidente com arma que deixou o comerciante “Gaetinha” em estado grave.

Dois irmãos do comerciante Luiz Paulo Costa Gaeta (56), filho do ex-deputado Cecílio Jesus Gaeta, ferido a tiro numa festa em sua casa, no sábado à noite (27/05), desconfiam que a cena do episódio tenha sido alterada quando do registro da ocorrência na Polícia Civil. Registrado como”disparo acidental” pela dona policial militar – dona da arma – pode ser que o caso acabe adquirindo outra versão, vez que o marido da policial também ficou ferido na mão.

ESTADO CRÍTICO

Luiz Paulo Gaeta – Gaetinha – permanece internado e seu estado de saúde é crítico. Os irmãos da vítima – Pedro e Inês – acham que a versão narrada à polícia está errada e não tem nada a ver com o fato ocorrido durante a festa.

Na versão registrada pela policial militar, ela e o marido – também funcionário público – chegaram sábado à casa de Luiz Gaeta – por volta das 21h30. Ela teria deixado a arma dentro do carro. Três horas após, Luiz Gaeta e o marido dela teriam saído para ver a arma oportunidade em que ocorreu o disparo acidental atingido a mão do marido, ricocheteado e atingido Luiz Paulo Gaeta na barriga.

Os dois foram socorridos na UPA/Nova Bahia, e Luiz Paulo Gaeta transferido para a Santa Casa. O “BO” foi registrado quatro horas depois, já na madrugada de domingo, na DEPAC/Centro.

OUTRA VERSÃO

Para os irmãos de Gaetinha – “ele foi baleado em frente à casa”. Os médicos que atenderam o comerciante disseram a eles que o projétil atingiu a vítima ‘de cima para baixo’ a partir do ombro e não ‘direto na barriga’.

Pedro Gaeta disse ter ficado surpreso ao tentar visitar o irmão na Santa Casa, segunda-feira (29/05) “Havia um comunicado para que o hospital não autorizasse a entrada deles porque o “paciente” não tem contado com os irmãos há anos e fica agitado os vêem” tendo médico proibido a entrada desses familiares para que ele não tivesse fortes emoções”.

Pedro disse que o estado de saúde do irmão é grave e que ele permanece sedado desde a madrugada do infausto acontecimento.

INVESTIGAÇÃO

O delegado Enilton Zalla, disse que o boletim de ocorrência é o primeiro ato da investigação, e que testemunhas serão ouvidas afim de se conhecer as reais causas que originaram o acidente.

