Disputa Interna no PT

O PT de Mato Grosso do Sul agoniza diante de tantos escândalos de corrupção, que envolvem as suas principais lideranças nacionais e regionais. Se não bastasse o fracasso nas eleições e o avanço das investigações da lava jato, o partido está em disputa interna. Esta guerra é declarada entre Zeca do PT e o presidente do Partido Antônio Carlos Biffi.

A insatisfação é tanto que alguns estão pensando em sair do partido. A debandada deve acontecer a partir de março, após a renovação partidária. Até lá os assédios de outras siglas sobre nomes da legenda serão intensos e só a possibilidade de voltar a ter palanque já é um bom motivo para pensar na mudança.

