Divergência de opiniões sobre a cassação do prefeito de Caarapó

Em contato mantido agora a pouco com ex-juiz eleitoral e advogado de Campo Grande Dr. Elton Nasser, a respeito de certidão que motivou a notícia publicada instantes atrás pelo site BOCADOPOVONEWS sob o título “Prefeito de Caarapó é declarado oficialmente cassado”, informamos que:

Apesar da certidão de intempestividade de interposição de recurso, expedida pelo TRE/MS, a consulta feita por nós ao ex-juiz eleitoral e advogado, ficamos sabendo que: Pela legislação, cabe ao tribunal pronunciar se o recurso interposto será ou não declarado intempestivo, ou se será ou não mantida a sentença de cassação pelo TRE-M Enquanto o Tribunal não se pronunciar a respeito, entende o ex-juiz eleitoral e advogado de que o TRE-MS não poderá aplicar os efeitos da intempestividade, visto que, a legislação eleitoral garante ao prefeito em questão, que seus advogados pugnem por sua inocência e absolvição quanto às acusações à ele atribuídas durante a campanha eleitoral. Enquanto não houver uma decisão final (trânsito em julgado), o prefeito Mário Valério (PR) continuará no exercício do cargo. Além de toda a batalha jurídica que ainda haverá pela frente, garantida por lei, caso o prefeito seja finalmente declarado culpado e cassado em última instância, apenas ele e o seu vice-prefeito estarão sujeitos às sanções, sem que elas atinjam aos vereadores eleitos na sua chapa ou coligação, vez que eles “não são parte no processo”.

BOCA DO POVO esclarece aos nossos milhares de Leitores diante da notícia transmitida, agora com o esclarecimento de competente ex-juiz eleitoral e advogado, conhecedor profundo da legislação eleitoral em vigor. Ao mesmo tempo pede desculpas aos seus Leitores em nome do bom jornalismo praticado e com o sentido de dar ampla defesa em nossos noticiários às pessoas porventura atingidas.

