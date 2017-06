Divulgado o nome das vítimas do acidente na BR-262 em Ribas do Rio Pardo

O militar do Corpo de Bombeiros, Luiz Antônio Souza, 44 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no final da manhã de hoje (05), na Santa Casa de Campo Grande. De acordo com as informações da assessoria de imprensa da Santa Casa o militar veio a óbito as 11:54 hs. O militar é uma das seis vítimas de um acidente na manhã de hoje na BR-262, em Ribas do Rio Pardo.

As outras vítimas sãos as imãs Flaviane e Franciele as idades não foram reveladas e foram transferidas do Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo para o Hospital de Três Lagoas. A outra vítima foi identificada como Fábio Edgarlo da Silva, 27 anos e Jandeli Rodrigues Martins, 24 anos ambos tiveram alta hospitalar. Uma mulher ainda não identificada veio a óbito no local.

Acidente

Considerado de proporções graves e isto se constatou na presença do helicóptero para regaste de umas das vítimas hoje (05). O acidente envolveu dois veículos um Hyndai HB 20 e uma Toyota que colidiram frontalmente, na BR- 262, em Ribas do Rio Pardo

Com a colisão, Luiz ficou gravemente ferido e veio a óbito mais tarde na Santa Casa da Capital. Uma mulher ainda não identificada, morreu no local. Outras quatro pessoas também ficaram feridas no acidente, mas já tiveram alta hospitalar.

