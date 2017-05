DNIT realiza no Acre debate sobre a reconstrução da BR-364

Os moradores de Sena Madureira, no Acre, e usuários da BR-364/AC que trafegam no caminho entre o município até a localidade próxima ao Rio Liberdade poderão contribuir com sugestões para a recuperação do trajeto. Na quinta-feira (11), a Superintendência Regional do DNIT realiza o Seminário de Debates Técnicos sobre o Anteprojeto de Reconstrução da rodovia. O evento acontecerá a partir das 14h no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre. Além de receber a comunidade para apresentar as soluções propostas no documento e colher opiniões, o encontro contará com a participação de analistas em Infraestrutura do DNIT em Brasília, e do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR/DNIT), além de representantes de órgãos de controle, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) e demais entes da área técnica de Engenharia.

Para o Superintendente Regional do DNIT no Acre, Thiago Rodrigues Gonçalves Caetano, o Seminário de Debates Técnicos será o palco ideal para a discussão das soluções que levarão à recuperação do trecho rodoviário de cerca de 400 quilômetros de extensão. “Esperamos aqui um grande debate técnico envolvendo os técnicos do DNIT e de diversas entidades, como CREA, Exército, DER, órgãos de controle e de Engenharia e, principalmente, a própria comunidade”, destacou. Segundo Caetano, temas como as soluções de pavimentação e de drenagem estarão na pauta do seminário. “A ideia é apresentar esse leque de alternativas mecanísticas e avaliar os critérios e resultados, ou seja, se a adoção de determinada solução complexa atende às necessidades da obra, respeitando as particularidades de cada cenário”, explicou.

O Superintendente Regional do DNIT no Acre apontou ainda a importância de garantir, ao final da obra, que a reconstrução na BR-364/AC volte a permitir total conforto e segurança para os usuários. “A rodovia é muito importante também do ponto de vista estratégico e comercial, pois liga os dois maiores e mais importantes municípios do Acre, que são a capital Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Nesse contexto, os objetivos do nosso Seminário são sem dúvida indispensáveis para todos”, concluiu Caetano.

