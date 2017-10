O DOF prendeu na manhã de hoje (9) um homem de 55 anos transportando 45 mil pacotes de cigarros contrabandeado do Paraguai. A apreensão aconteceu na BR-376, em Dourados/MS.

De acordo com as informações do DOF os agentes receberam denúncias anônimas e de acordo com as informações localizaram o veículo. Na abordagem o motorista tentou fugir mas foi detido e preso.

A carga e o motorista foram conduzidos a Delegacia da PF.

Comentários