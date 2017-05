DOF prende dupla e carro transportando droga na MS-295

Um homem de 23 anos e outro de 37 foram presos na ontem (4), por tráfico de drogas, na MS-295, em Iguatemi no sul de Mato Grosso do Sul. O motorista disse que pegou a droga em Paranhos, na fronteira com o Paraguai e levaria até o Paraná.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais do DOF, faziam abordagens de rotina na rodovia e deram ordem de parada a um carro com placas de Belo Horizonte, MG.

Na abordagem o motorista se apresentou bastante nervoso, os agentes então prosseguiram com a abordagem no veículo e encontraram 107 tabletes de maconha, que totalizaram 72 quilos. A droga estava escondida em compartimentos falsos.

O passageiro relatou que não sabia do entorpecente, já o motorista confessou que levaria a droga até Curitiba, onde mora.

O carro, o entorpecente e os presos foram levados à delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

