DOF realiza prisão de assassino procurado em dois estados brasileiros

Rivaldo Feitosa de Moraes, preso em Dourados e tem expedido um mandado de prisão por homicídio qualificado. Dourados á 228 quilômetros de Campo Grande. Policias da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) o detiveram numa ação coordenada.

De acordo com o DOF, Morares havia sido capturado por policiais do município de Xambre, no Paraná, contudo obteve fulga. Por isso a corporação o classifica o preso como “um elemento de alta periculosidade”.

O mandado de prisão em aberto que constava contra Moraes havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal do Município de Serra Talhada, em Pernambuco, onde o homem é acusado do crime de homicídio qualificado. Após ser preso e escapar no Paraná, o assassino se escondia em Dourados até ser preso por policiais da Defron e do DOF.

