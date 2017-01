Dólar tem leve variação ante real com cautela antes da posse de Trump

Morte do relator da Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki, também estava no radar,Na véspera, moeda cedeu 0,58% e fechou cotada a R$ 3,2002.

O Dólar abriu a sexta-feira (20) com leves variações ante o real, dia que deve ser marcado pela cautela por conta da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

A morte do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Teori Zavascki, também estava no radar, diante das incertezas que cercam o futuro da operação.

Às 9h09, o dólar subia 0,006%, cotado a R$ 3,20 na venda, depois de ter cedido 0,58% na véspera, a R$ 3,2002.

O Banco Central realiza novo leilão de swap cambial tradicional –equivalente à venda futura de dólares– com oferta de até 15 mil contratos para rolagem do vencimento de fevereiro. Fonte; G1

