Dona de boca de fumo é presa com maconha batizada no álcool para dificultar a fiscalização

A mineira Layla Thalita Teixeira Martins, 29, moradora em Araxá foi presa na manhã desta de hoje (19) no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares de Dourados com 28 tabletes de maconha que totalizou 25,5 quilos da droga que foi “banhada” em álcool para dificuldade a fiscalização.

Layla estava em um ônibus que saiu de Ponta Porã e com ela além da maconha quatro esfera de haxixe trinta munições calibre 38 e um revolver com numeração raspada. A prisão foi feita pela Guarda Municipal.

Ao ser abordada pelos guardas Tayla afirmou que era garota de programa e dona de uma “boca de fumo” em Minas Gerais e tinha ido até Pedro Juan Caballero no Paraguai para comprar as drogas e as munições. A traficante afirmou que para tentar disfarçar o cheio da maconha e do haxixe, imergiu as drogas no álcool para “enganar a fiscalização”.

