Douglas Vilalba eleito novo presidente da Camara de Caracol

Caracol (MS) – O vereador que vai para seu primeiro mandado em Caracol, Douglas Vilalba, foi eleito novo Presidente da Câmara de Caracol.

A mesa diretora da Câmara ficou formada pelos os vereadores Douglas Vilalba, presidente, Julio Cesar, vice-presidente, Edmundo Timóteo Neto Palermo, 1° vice-presidente e Dilmar da Silva Leite, 2º secretário.

O parlamentar em entrevista à impressa falou sobre o mandato que irá exercer como presidente da Casa. Segundo ele o seu objetivo é fazer uma Câmara mais atuante e mais perto da população trazendo mais benefícios para sociedade caracolense. “Vamos fazer um trabalho limpo, transparente, trabalhando harmonicamente com o executivo porque quem ganha com isso é a população”, relata.

O vereador afirma também que o prefeito Manoel Viais juntamente com o vice Neco Pagliosa vão ter um parceiro, sempre buscando melhorias para o município. “Todas as forças se uniram em prol de um bem maior, a nossa idéia era ter um presidente da Câmara aliado com os interesses das demandas da Câmara Municipal seja atendidas, com isso que ganha sempre era a população caracolense”, diz.

Foram empossados os vereadores: Adair de Arruda Amarilha, Dilmar da Silva Leite, Douglas Lopes Vilalba, Edmundo Timóteo Neto Palermo, Everaldo Jose da Silva, Julio César de Assis Teixeira Campos, Magaly da Silva Godoy, Ósseas Ferreira Fortes e Paulo Sergio Pucheta.

