Douradenses teme ataque de bandidos à base da empresa Brinks

Os moradores de um bairro residencial de Dourados estão preocupados com a possibilidade de um ataque de bandidos na base operacional da empresa Brinks, dona do carro forte dinamitado dia seis de junho na rodovia que liga Caarapó a Amambai.

A base da Brinks funciona em um prédio no meio da quadra na Rua dos Caiuás onde trabalham dezenas de pessoas e o fluxo de carros fortes e outros veículos da empresa de segurança trafegam diariamente.

A uma preocupação também latente dos moradores quando a escola que funciona a menos de cem metros da empresa. Além da escola há um centro espírita e o Centro de Convivência e Geração de Renda da Pessoa com Deficiência “Dorcelina de Oliveira Folador”.

Os moradores estão temerosos após à base da Brinks sofre um assalto ao carro forte no último dia 22, quando a polícia Paraguaia tinha enviando um comunicado às autoridades brasileiras informando sobre a organização de um grande assalto” por parte do PCC em Mato Grosso do Sul mais precisamente numa agência do Banco do Brasil das cidades de Ponta Porã ou Dourados.

