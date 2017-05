Dourados inicia mutirão oftalmológico com consultório viabilizado pelo Senador Pedro Chaves

A prefeitura iniciou no sábado (13) o programa Olhando por Dourados, mutirão que vai percorrer todas as regiões do município e pretende zerar a fila de espera por consultas e exames oftalmológicos, atualmente de 5 mil pessoas. O atendimento, que começou pelo Grande Água Boa, é feito em um container totalmente equipado, viabilizado pelo senador Professor Pedro Chaves (PSC\MS) junto à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

“Em janeiro, fomos procurados pelo vereador Braz Mello e dirigentes de saúde do município, que pediram a nossa intervenção junto ao Ministério da Educação, para permitir que a UFGD fizesse um acordo com a prefeitura. A universidade dispõe do consultório\container, mas não tem verba para oferecer o serviço. Por outro lado, a prefeitura tem o recurso para custear o atendimento, mas não dispunha do equipamento. Conversei com o ministro Mendonça Filho (Educação) e ele, prontamente, se dispôs a nos ajudar nessa empreitada. O ministro autorizou a UFGD a firmar a parceria, que agora se concretiza em benefício da população de Dourados”, explicou o senador.

Pedro Chaves ficou impressionado com a qualidade do atendimento e pediu que, além das pessoas na fila para consulta, a equipe do consultório itinerante examine também as crianças das primeiras séries escolares, já que algumas delas têm dificuldade de aprendizado em função de problemas oftalmológicos muitas vezes não percebidos pela família.

“O consultório\container é completo, com equipamentos modernos, capazes de efetuar os exames oftalmológicos mais simples. Os casos que necessitarem de tratamento prolongado serão encaminhados para o Hospital Universitário de Dourados. Esse modelo é muito bom, porque permite levar o atendimento a milhares de famílias carentes, que têm dificuldade de marcar uma consulta pelo SUS. Vamos estudar a possibilidade de levar o serviço a outras regiões do estado, quem sabe através de parcerias firmadas pela UFMS com outras prefeituras”, disse o senador.

A prefeita Délia Razuk agradeceu o apoio de Pedro Chaves para que o projeto saísse do papel.

“Se não fosse a articulação dele, dificilmente teríamos condições de realizar esse mutirão. Vamos fazer 1.500 consultas e exames aqui, mais 1.500 no Parque das Nações I , e outras tantas nas aldeias e distritos do município. Sem dúvida alguma, Pedro Chaves é o senador de Dourados”, finalizou.

