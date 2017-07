Dr. CHRISTOPHER Pinho Ferro Scapinelli – Pres. Comissão de defesa dos Diretos Humanos (CDDH DA OAB/MS).

LANÇAMENTO!

“Manual de Execução Penal do Direito à Liberdade”

CHRISTOPHER PINHO SCAPINELLI (35): Advogado Criminal, ex-Conselheiro no Conselho Estadual Antidrogas de Mato Grosso do Sul de 2008/2010; Conselheiro Penitenciário; Preside a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB/MS; Conselheiro no Conselho Estadual de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul e membro do IAB – Instituto dos Advogados do Brasi. Sexta-feira (28/07) visitou nossa redação para falar sobre a felicidade de colocar ao alcance de todos seu “Manual de Execução Penal do Direito à Liberdade” (Ed. Autografia) que será lançado na Feira Bienal do Livro, no Rio de Janeiro no dia 02 de Setembro.

Por |Josimar Palácio

BOCA: O que diz sua primeira obra?

Dr. CHRISTOPHER – “No “Manual de Execução Penal – Do Direito à Liberdade” (Ed. Autografia), falo sobre a execução penal, com todos os requisitos para a manutenção de um réu preso provisoriamente e os direitos daqueles que já foram condenados. Tive o cuidado de concatenar toda a legislação e comentários. Uma forma prática e fácil de se orientar para compreender e realizar qualquer trabalho”.

BOCA: Como surgiu essa idéia?

Dr. Christopher – “Surgiu do rascunho de uma apostila de atuação e mutirão carcerário de 2017, onde a OAB/MS participou junto com o TJMS. Recebi o incentivo do Dr. Mansour Karmouche e da proprietária da FATHEL e assim nasceu a vontade de escrever para passar a idéia a todos que tiverem vontade de ler um pouco mais sobre o Manual para facilitar o trabalho profissional no vasto campo do Direito Penal”

Boca: Quando será o lançamento?

Dr. CHRISTOPHER – “O Lançamento será no dia 02 de setembro de 2017, às 20:30h, na Feira da Bienal do Livro no Rio de Janeiro – RJ. Nesse dia haverá uma noite de autógrafos promovido pela editora, e será a oportunidade de falar, expor, dar e receber mais sugestões para que a próxima edição, que se atualizará anualmente, possa continuar correspondendo aos objetivos a que nosso Manual foi criado”..

Boca: Vamos falar sobre o Manual?…

Dr. CHRISTOPHER – “Ele nasce para facilitar a vida do operador do direito. Com esse propósito norteamos um estudo aprofundado aos direitos que o custodiado pelo Estado detém nas fases do processo criminal, abordando de forma clara e objetiva os pressupostos para decretação de prisão preventiva e domiciliar, progressão de pena e seus regimes, livramento condicional, indulto natalino e a comutação de pena”.

Boca: Uma experiência profissional?

Dr. CHRISTOPHER – “Exatamente. Passei a minha experiência pessoal no campo do direito, num momento em que as “luzes” eram poucas para o aprendizado, vez que estou na lida há ‘onze’ anos. Tenho me especializado em casos surgidos ao longo da minha carreira e essas experiências, colocadas no papel, tornam-se interessantes. Pegar um processo exige entendimento daquilo que está colocado no papel. Esse é o grande desafio para qualquer profissional. Todo processo, quando analisado minuciosamente apresenta falhas, e muitas dessas podem até acabar levando à sua anulação do processo como um todo. O segredo da compreensão está nos detalhes, e eles fazem uma grande diferença. É justamente aí que se encaixa nosso Manual que precisa sempre estar às mãos de qualquer profissional ou acadêmicos”.

Boca: Uma obra doutrinária?

Dr. CHRISTOPHER – “Meu livro é extremamente doutrinário. Traz explicações claras sobre o texto legal. Nos anexos tive o cuidado de colocar os trechos importantes da lei, facilitando a sua interpretação. Pretendo ,com o livro, que o profissional ou o acadêmico compreenda todos os direitos que um custodiado tem. Com uma simples passada é possível analisar todos esses direitos e aspectos , tais como: revogação da preventiva ou a aplicação da progressão de pena, e livramento condicional”.

Boca: Qual a tiragem inicial de lançamento?

Dr. CHRISTOPHER – A expectativa é de uma tiragem inicial de 10 mil exemplares. Já existe à venda na Livraria Cultura, e tem sido comprado por acadêmicos ou profissionais recém-formados, mas serve até para aqueles profissionais que desejam fazer uma reciclagem rápida, precisa e atualizada”.

Boca: Como será possível adquiri-lo?

Dr. CHRISTOPHER – “Poderá ser pedido direto no site da Livraria Cultura. Preço accessível que cabe em qualquer bolso. Também iremos atualizá-lo anualmente. Essas atualizações serão feitas de acordo com os decretos de final de ano da Presidência da República, que todo ano muda. O texto doutrinário não muda. A lógica para analisar os decretos que irão surgir será a mesma”.

Boca: Algo mais?

Dr. CHRISTOPHER – “Um bom momento para agradecer ao apoio recebido dos colegas como: Dr. Mansour Elias Karmouche, que para nossa honra prefaciou a obra; “à Diretoria da OAB/MS pelo apoio aos nossos trabalhos frente à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, cuja inspiração agora se concretiza, nas pessoas dos Drs: Gervásio de Oliveira, Dr. Marcos de Oliveira Rocha, Dr. Stheven Razuk e Dr. Vinicius Monteiro Paiva; a vocês da Boca do Povo e Difusora – FM 101.9, pela divulgação deste trabalho e a todos aqueles que estarão comprando um Manual prático sem similares e que promete e cumpre a missão de esclarecer, orientar e ser um grande aliado na defesa do Direito. Muito obrigado!”.

Contatos: (67) 3026-2350 WhatsApp: 99964-7189

ferroscapinelli@gmail.com

