Dr. Sami enaltece a valorização da cultura indígena

Igualdade, inserção social, fomento à educação, mercado de trabalho, acesso à saúde e cidadania. Mais do que terra, os indígenas merecem e devem ser tratados como cidadão, com direitos e deveres de qualquer cidadão. Essa é a defesa e proposta do vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) para os indígenas, em especial no dia 19 de abril, data em que se comemora o Dia do Índio.

De acordo com estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mato Grosso do Sul conta com 77 mil pessoas indígenas, a segunda maior população do País, ficando atrás apenas do Amazonas, onde há 183 mil índios, segundo o senso.

“Nosso Estado tem parcela de índios considerável, pessoas que não devem ser tratadas simplesmente como silvícolas , mas como cidadão, com acesso à educação e saúde de qualidade, para assim, garantir oportunidades melhores, inserção no mercado de trabalho e respeito, dignificando e respeitando sua cultura, mas incentivando o crescimento e independência financeira”, avalia Dr. Sami.

A defesa do vereador é olhar voltado a essa parcela da população, com políticas públicas efetivas para a comunidade indígena.

“Não basta dar terra, é importante capacitar, qualificar e oferecer oportunidade para que os indígenas sejam auto-suficientes, consigam sim, viver da terra ou de outra atividade, com dignidade e respeito”, fortalece.

