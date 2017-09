Dr. Sami solicita mais segurança e combate à venda de drogas perto de escola

Preocupado com a segurança e bem-estar da população, o vereador Dr. Wilson Sami apresentou quatro indicações na sessão de ontem (26) da Câmara Municipal. Todas as solicitações foram apresentadas por moradores dos bairros, por meio das visitas tanto do vereador, quanto de sua equipe.

Uma das preocupações dos moradores do Jardim Petrópolis é a falta de segurança, em especial na Escola Municipal Professor Nagib Raslan, onde, segundo relatos, há incidência de vendas de drogas. Por este motivo, o vereador solicitou a instalação de um posto da Guarda Municipal na região.

“É preocupante a insegurança aos moradores e o acesso dos jovens às drogas, por este motivo, é importante que ações efetivas de segurança sejam implementadas no local”, avalia Dr. Sami.

Já no bairro Pioneiros, o vereador apresentou a necessidade da instalação de sinalização de trânsito, tanto semáforo, quanto quebra-molas na rua Padre Damião, esquina com a rua Joana D’Arc, onde há risco de acidentes, além de lentidão no trânsito. A solicitação se estende à rua Ana Luiza de Souza, no mesmo bairro.

No Jardim Imá, a reclamação dos moradores é referente a árvores localizadas na rua Belém, pois, a falta de poda faz com que os galhos atrapalhem a visão de motoristas, motociclistas e ciclistas, causando risco de acidentes.

Todas as indicações foram encaminhadas ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) para que as medidas necessárias sejam adotadas.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa do Vereador

