Dupla execução na fronteira com o Paraguai

De acordo com as informações do site Capitan Bado ocorreu um homicídio hoje (20) em Pedro Juan Caballero. O fato teria ocorrido por volta das 10:20.

Ainda de acordo com o site duas pessoas estava a bordo de uma caminhonete Saveiro quando foram executadas a queima roupa, isto de acordo com as testemunhas.

As vítimas seriam Wanderlei Freitas Lopez e Francisco Humberto Winkler.

Testemunhas ainda relataram que o tiroteio havia começado no lado brasileiro, e os ocupantes da Saveiro teriam fugido para o lado paraguaio, trocando tiros contra um Honda Civic preto.

Após cometerem o crime fugiram do local.

