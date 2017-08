E ação ousado ladrão rouba veículo na Capital

Um assalto realizado nesta manhã (24) contou com a ousadia do ladrão. Pois o mesmo além de anunciar o assalto retirou a força a vítima uma mulher de 53 anos de dentro do seu próprio veículo. O roubo do veículo aconteceu na frente de uma clínica no bairro São Lourenço.

A vítima informou que estava levando a mãe a uma clínica localizada na rua Inácio de Souza e que permaneceu aguardando a mãe dentro do seu carro. O assaltante de posse de uma arma se aproximou e logo anunciou o assalto e exigiu que a mesma saísse rápido do veículo.

Diante da demora da vítima o ladrão a puxou pela orelha para fora do veículo e na sequência fugiu.

A Defurv registrou o roubo do veículo.

