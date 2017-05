SUICÍDIO NUNCA MAIS!

EDILSON DOS REIS – Filósofo e Teólogo

1º Tenente do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Capelão, Professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, formado em Teologia pelo Centro Universitário Filadélfia. Atualmente é capelão hospitalar da UFMS. Formado em Bioética, Filosofia e Saúde Mental. Criador de um Curso contra o suicídio (único no Brasil), tem conseguido criar um grande número de pessoas preparadas para enfrentar esse flagelo que atinge pessoas em todo o País. Ele foi entrevistado no programa BOCA DO POVO da super Rádio DIFUSORA (AM/FM) pelo Jor. B. de Paula Filho, onde falou sobre o assunto que tão pouco é divulgado pelos meios de comunicação.

Por B. de Paula Filho.

Boca: É difícil falar de um assunto tão delicado como o suicídio. Você conseguiu fazer um curso a fim de prevenir esse mal. Como conseguiu isso?

PROF. REIS – “Tenho o ‘único’ curso de prevenção ao suicídio do Brasil, que é oferecido pela UFMS – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. São cinquenta vagas. Já estamos na terceira turma de formação. Tivemos mais de dois mil candidatos ao curso e verificamos que a demanda é maior do que o número de vagas disponíveis. As pessoas estão ansiosas para entender e compreender esse tema tão complexo, mais extremamente necessário de ser debatido”.

Boca: Como é possível convencer uma pessoa que já tentou suicídio várias vezes, que não vale a pena?

PROF. REIS – “Existem várias questões, ou seja, o suicídio se forma no campo das idéias, pois a pessoa pensa em se matar, esse pensamento sugestiona a pessoa a praticar o suicídio. Envolvido nisso: as angustias, frustrações, preocupações, entre outros pensamentos. Temos sempre um paradigma de que, quem comete o suicídio, é uma pessoa que está passando pelo término de relacionamento amoroso. Na verdade são várias situações, vários problemas que interagem de forma complexa e que levam o indivíduo a buscar o suicídio”.

Boca: É possível evitar que uma pessoa torne realidade o que ela pensa?

PROF. REIS – “Enquanto tudo está no campo das idéias é possível ser evitado. O perigo é quando esse campo passa para ‘desejo’. A partir disso a pessoa buscará a concretização do ato. Campo Grande registrou, em 2016, mais de 800 (oitocentas) tentativas de suicídio. Para cada tentativa registrada, cinco outras deixaram de ser registradas, o que demonstra um grande número de pessoas pensando em suicídio”.

Boca: Quando a pessoa é flagrada antes do ato, o que acontece?

PROF. REIS – “Quem negocia primeiramente para tentar demovê-la poderá ser: O Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar através do BOPE, que possui militares especializados para esse tipo de intervenção. São chamados de ‘negociadores’. Se o suicida estiver com uma arma de fogo ou faca, ou com algum refém, quem “negocia” é o Bope. Caso ao contrário é o Corpo de Bombeiros”.

Boca: e quais são os sinais de alerta emitidos pelo suicida?

PROF. REIS – “Um deles é a mudança de comportamento. Outro é o que ele está verbalizando. Se fala em se matar, ou que a situação está ruim; se reclama de incômodo ou que se sente um estorvo, tudo pode ser sinal de alerta, principalmente se a pessoa está postando nas redes sociais. A atual falta de diálogo – na família em sociedade – está sendo substituída pelas redes sociais que funcionam como um ‘divã’, onde as dores ou angústias estão sendo expressadas. O sinal de alerta pode ser ‘aquilo’ que o indivíduo está postando”.

Boca: Como esses sinais podem ser comprovados?

PROF. REIS – “Tem o caso nesta Capital de um rapaz que cometeu suicídio. Ele postava diariamente situações do tipo: “Vou embora. Se eu for ninguém vai sentir minha falta. ”… “Quero dormir e não acordar mais ”… “Pelo amor de Deus me deixem ir embora e não me busquem mais ”… Esses são sinais de alerta de que algo começou a ser detonado psicologicamente dentro dessa pessoa”.

Boca: Como que a família deve agir nestes casos?

PROF. REIS – “Muitas vezes as pessoas não percebem que o alerta que está sendo dado. De dez pessoas que cometem suicídio, oito deixam mensagens mostrando a intenção. Ao perceber esse comportamento, família, amigos ou colegas de trabalho devem perguntar francamente o que está incomodando aquela pessoa ou o que está acontecendo. Quando uma pessoa está sofrendo, o que ela mais quer é ser ouvida, sentir que não está só e que alguém se importa com ela”.

Boca: Existem suicidas que disfarçam a ação?

PROF. REIS – “Sim. Aqui em Campo Grande temos várias situações dessas. Parece acidente, mas não é. É a morte causada jogando um veículo em alta velocidade contra outro; batendo e capotando; saindo da pista para simular um acidente, mas que na verdade é um suicidio”.

Boca: Isso tem cura?

PROF. REIS – “Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 95% dos casos de suicídios podem ser evitados através do diálogo fraterno desde que sejam diagnosticadas as depressões. As estatísticas são alarmantes. A maioria dos que se suicidam possuem: depressão ou transtorno bipolar, síndrome do pânico, ansiedade ou angustia”.

Boca: Existem estatísticas sobre suicídios?

PROF. REIS – “Atualmente somos o “oitavo” país nesse ‘ranking’. Nosso Estado é o “quarto” com a mais alta taxa de suicídio. Campo Grande é a “quinta” Capital brasileira em suicídio. As mulheres são ‘campeãs’ da tentativa de suicídio com a utilização de remédios. Os homens são os que mais efetivamente se suicidam, utilizando formas violentas como enforcamento e tiro. A grande taxa de suicidas está na faixa dos 10 aos 35 anos”.

Boca: algo mais?

PROF. REIS – “Agradeço o espaço que me abrem para discutir este assunto, pois o mesmo já não pode mais passar despercebido ou ignorado. Agradeço à super Rádio DIFUSORA (AM/FM) e à revista BOCA DO POVO pela oportunidade. Criamos o GAV (Grupo de Apooio à Vida que pode ser acionado pelo fone 135. Isso pode ajudar e salvar vidas.

Muito obrigado.

