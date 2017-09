Eduardo Rocha concede título de cidadão sul-mato-grossense ao prefeito de Três Lagoas

O deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, apresentou na sessão desta quarta-feira (20), um Projeto de Resolução que concede título de cidadão sul-mato-grossense ao prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, do PSDB.

A homenagem passa por votação em plenário na Casa de Leis e entra em vigor na data de sua publicação, após aprovação. O chefe do executivo da cidade de Três Lagoas é conhecido por sua capacidade e competência, possuindo histórico de trabalho que muito contribuiu para o desenvolvimento de nosso Estado.

Angelo foi eleito na última na eleição municipal do ano passado, outubro de 2016, para o mandado de quatro anos, sendo de 2017 a 2020. Na justificativa do projeto, o deputado destaca que o currículo do homenageado, que o capacita a receber tão honroso título.

O chefe do executivo municipal de Três Lagoas tem 48 anos, nasceu em Presidente Bernardes, interior de São Paulo. Ele ajudava o pai na lavoura, por isso, tinha pouco tempo para estudar e brincar: A renda que conseguiu com a comercialização dos mesmos foi essencial para consolidar a sua moradia em Mato Grosso do Sul, em 1985. Morou em Nova Andradina, Água Clara e, por fim, Três Lagoas, onde montou a sua própria fábrica, incluindo a exportação de seus produtos em couros para outros estados e países.

A popularidade foi reconhecida e Guerreiro foi convidado para ser candidato a vereador. Mesmo com a inexperiência política, foi eleito para ocupar uma cadeira na Câmara de Três Lagoas em 2004 e reeleito com o maior número de votos da história da cidade. Em 2006, Angelo Guerreiro se candidatou a Deputado Estadual e ficou como suplente, com mais de 9 mil votos.

Em 2010, tentou novamente uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e obteve mais de 16 mil votos, sendo mais de 14 mil apenas em Três Lagoas, ganhando novamente o destaque de candidato de Três Lagoas ao cargo de deputado estadual mais bem votado na história da cidade.

Na eleição seguinte, Angelo Guerreiro foi eleito Deputado Estadual em pelo PSDB com 29.534 votos e então em 2016 conquistou o cargo no executivo de Três Lagoas com 30.033 votos, o que representa 59,11% dos votos válidos.

