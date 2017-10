Eduardo Rocha homenageia André Puccinelli com Comenda do Mérito Legislativo

Em uma noite de plenário lotado, com diversas autoridades presentes, quase todos os parlamentares estaduais homenagearam personalidades do Estado. O deputado estadual Eduardo Rocha, entregou ao ex-governador André Puccinelli, a Comenda do Mérito Legislativo.

Ambos são do PMDB e para prestigiar a entrega, Rocha convidou os demais parlamentares peemedebistas ara a entrega, sendo eles, Renato Câmara, Paulo Siufi, Antonieta Amorim e Marcio Fernandes.

O objetivo da sessão solene é homenagear personalidades que sempre acreditaram no futuro do Estado, tendo realizado com dedicação extraordinário trabalho no contexto sócio-político-econômico e contribuído de forma destacada para o desenvolvimento e projeção de Mato Grosso do Sul.

O evento foi proposto pela Mesa Diretora do Legislativo e homenageou cerca de 75 pessoas, com a comenda citada e o Título de Cidadão sul-mato-grossense.

André Puccinelli foi prefeito de Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul, por dois mandatos (1997/2000 e 2001/2004). Em 2006 foi eleito governador do Estado e computou 726.806 votos, sendo reeleito em 2010 com 704.407 votos, deixando o governo em 312 de dezembro de 2014.

CRÉDITO: Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa Gabinete Deputado Eduardo Rocha

Comentários