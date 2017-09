Eduardo Rocha leva superintendente do DNIT em Três Lagoas e BR-262 receberá melhorias

O deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, convidou e levou o superintendente regional do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Thiago Carim Bucker, até Três Lagoas para falar sobre melhorias na BR 262. A reunião contou com a presença de diversos vereadores e representantes de sindicatos.

Na ocasião, ficou certo que será dado início aos trabalhos já no próximo mês, com o serviço de tapa buraco na BR 262, de Três Lagoas até Água Clara. Rocha saiu da reunião bem satisfeito com a conversa e na expectativa do início dos trabalhos.

“Foi uma reunião muito proveitosa. Eles já contrataram uma empresa pra fazer todo tapa buraco e regularização da BR 262, de Três Lagoas e Água Clara e já estão com contrato pronto, assim como todo projeto para começar a fazer toda a BR. A ideia é trocar todo asfalto, fazer acostamento da cidade até o posto Mutum. São 190 quilômetros de asfalto e terceira pista em 32 quilômetros. Isso já está certo e deve começar em abril do ano que vem. Já o tapa buraco está com a previsão de ser iniciado em outubro próximo”, relatou Rocha.

A reunião ocorreu na noite dessa quinta-feira (21), na Câmara Municipal da cidade e assunto surgiu após verificação no local e pedidos dos vereadores do município em questão e da Associação Comercial da cidade, ao parlamentar estadual.

Durante a conversa, o superintendente explicou que melhorias irão ocorrer também no trecho urbano da BR-262, como a implantação ou restauração de acessos e intersecções, restauração de acostamentos drenagem e ciclovias.

Estas obras serão executadas pelo Consórcio Ethos/Pavidez/Spazio, contratado por R$ 149.999.999, abrangendo a elaboração dos projetos básico e executivo, além da obra. O deputado Eduardo Rocha também afirmou que todas as autoridades têm se empenhado na busca de soluções para a rodovia e frisou a importância da senadora Simone Tebet, na busca dos recursos.

Dentre os vereadores estavam presentes Cascão, Sargento Rodrigues, Marcus Bazé, Luciano Dutra, Realino, Cristina, Jorginho do Gás e Davis Martinelli.

