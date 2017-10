Eduardo Rocha presenteia Paraíso das Águas com uma ambulância e um ônibus

Município completou 14 anos de emancipação nesse sábado

O deputado estadual Eduardo Rocha, dando continuidade nas entregas de suas emendas parlamentares, esteve no município de Paraíso no último sábado (30), data em que a cidade comemorou seu 14º aniversário. Na ocasião, Rocha presenteou a cidade com entregas de grande importância para a população.

Juntamente com o colega de plenário, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Junior Mochi, Eduardo Rocha entregou um ônibus, uma ambulância e equipamentos para o hospital da cidade. As entregas são referentes a emendas de ambos os parlamentares.

Rocha, que é líder do PMDB na Casa de Leis, ficou bastante orgulhoso em ver o desenvolvimento de Paraíso das Águas, município novo, que segundo ele, teve a oportunidade de prestigiar a posse de seu primeiro prefeito e da Câmara de Vereadores, além de estar presente em todos os seus aniversários e outros eventos.

“Sou o deputado estadual mais votado na cidade e um dos que mais coloca recursos. Fiquei muito satisfeito em ver a cidade organizada e o prefeito interagindo com a Câmara. Essa união é que sai o fruto das obras”, destacou Rocha.

A união citada por Eduardo Rocha, que é vice-presidente regional peemedebista, é com relação a entrega de casas realizada na data pela prefeitura da cidade, sob o comando do prefeito Ivan da Cruz Pereira, o Xixi.

Este é um projeto da prefeitura que derruba a casa antiga de madeira e constrói uma nova para o morador. Rocha e Mochi participaram da entrega, em que 15 já foram construídas.

Além do prefeito Xixi, estavam presentes nas entregas o vice-prefeito Ocesimo Alves de Oliveira e os vereadores Roberto Carlos da Silva, Edson de Lima (Edson da Oficina), Marcos Antonio Silva (Marquinhos do pouso alto), Ronaldo Pereira Paniago, Neife José Garcia (Neife Vida) e Lindomar da Silva Pinheiro (Fiotinho), assim como outras autoridades.

Comentários