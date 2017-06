Efeitos de delação da JBS afeta abate de gado em MS

Os abates de gado em Mato Grosso do Sul vem sofrendo o efeito da carne fraca e até mesmo da delação dos donos da JBS. Pois no primeiro trimestre deste ano, foram 861.912 animais abatidos no Estado, 15.928 a menos que nos primeiros três meses de 2016.

Com redução de 1,8% no número de abates, o índice de Mato Grosso do Sul foi o terceiro maior entre as unidades da Federação acompanhadas pela Pesquisa Trimestral do Abate de Animais; Pesquisa Trimestral do Leite; e Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de Galinha.

No País, foram abatidas 7,37 milhões de cabeças sob algum tipo de inspeção sanitária, quantidade 0,7% maior que a apurada no mesmo trimestre do ano passado (7,31 milhões); porém, 0,5% inferior à registrada no trimestre imediatamente anterior (7,33 milhões).

O IBGE informou que o abate de 49,62 mil cabeças de bovinos a mais no primeiro trimestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi impulsionado por aumentos em 11 das 27 unidades da Federação.

Em relação aos abates de frango, MS registrou crescimento de 6,1%, com 44.090.981 aves abatidas entre janeiro e março deste ano.

