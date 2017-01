Eike Batista surpreso com ordem de prisão, diz advogado

Eike Batista está surpreso com a declaração da justiça quando a sua detenção, assim relatou seu advogado Fernando Martins. O defensor informou que as autoridades irão definir as condições para a apresentação do empresário.

O empresário se diz surpreso, pois sempre esteve a disposição das autoridades, mas está tranqüilo porque tem a certeza que irá prestar todos os esclarecimentos necessários. Salientou o seu advogado.

De acordo com seu defensor Eike Batista se encontra em Nova York junto de sua família.

A Policia Federal informou que já está em contato com a Interpol, para localiza-lo. Tacio Muzzi, delegado informou que Eike poderá ser incluído na difusão vermelha da Interpol, ou seja, índex dos mais procurados em todo o mundo.

